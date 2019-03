© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport, l'Everton eserciterà il diritto di riscatto delle prestazioni sportive di André Gomes. Il portoghese, di proprietà del Barcellona, ha vissuto momenti bui in Catalogna al punto da dichiarare di avere avuto paura a uscire di casa. In Inghilterra ha ritrovato serenità e la possibilità di giocare con continuità. Si chiuderà per una cifra attorno ai 25 milioni di euro.