Neymar-Barcellona, contatto. Non c'entra nulla però un suo evenuale ritorno in Catalogna, bensì si tratta di una richiesta di risarcimento fatta pervenire al club da parte del giocatore. La somma reclamata dal giocatore è di 3,5 milioni di euro per "mancato pagamento di una parte del suo stipendio dopo aver lasciato il Barcellona per il Paris Saint-Germain". Lo riporta El Mundo. Intervenuto a Cadena SER, il padre del giocatore si è detto ottimista sulla questione: "Sono sicuro che presto o tardi si troverà l'accordo col Barcellona".