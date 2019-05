Barcellona, Piqué: "Il ko di Liverpool si farà sentire ancora a lungo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Piqué è tornato sull'umiliante 0-4 subito dal Barcellona contro il Liverpool e in un'intervista concessa a El Pais ha dichiarato: "Sicuramente abbiamo avuto un blocco mentale, ma allo stesso tempo non abbiamo giocato. È mancato tutto. Loro hanno pressato alto, intensamente e Anfield ha avuto il suo ruolo. Non siamo stati capaci, a volte succede. È stata una serata difficile e ci è costato molto rialzarci perché passavano i giorni e non ti dimenticavi di quella sconfitta. È una caduta che durerà nel tempo, però bisogna guardare avanti"-