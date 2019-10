© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gerard Piqué è intervenuto a Antena 3 per parlare della nuova Copa Davis, finanziata e concepita da Kosmos, fondo d'investimento che vede a capo il difensore del Barcellona. Che ha parlato anche di calcio: "Normalmente sono consapevole dei problemi in cui mi trovo. Il mondo del calcio è uno spettacolo. Tutto è una farsa, tutto ciò che leggi è una bugia. È tutto molto più facile. La relazione con i giocatori è fantastica. Quando ci mettiamo nei guai, è perché vogliamo, vogliamo un po 'di salsa'", ha dichiarato le critiche lo colpivano molto di più in passato:" Da giovane mi condizionavano molto di più, ora guardo avanti. Con il passare del tempo sai dare la giusta importanza alle cose e sai che quando perdi riceverai critiche e quando vincerai ti loderanno anche se non stai bene. Due settimane fa eravamo in una grande crisi e ora abbiamo vinto quattro partite ed è un'altra cosa. Dipende sempre dal risultato. Avere persone contro di me mi motiva di più. L'ultimo periodo in Nazionale è stato per me il migliore, sono stato più motivato che mai".