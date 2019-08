Barcellona-PSG, finito il summit per Neymar. Non c'è ancora accordo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è ancora un accordo tra Paris Saint-Germain e Barcellona per Neymar. Secondo quanto riporta Sport, se i blaugrana offrono infatti Coutinho e Ivan Rakitic più un conguaglio tra gli 80 e i 100 milioni di euro da versare nel 2020-2021, i francesi pretendono invece i cartellini di Coutinho e Nelson Semedo più 100 milioni di euro cash fin da subito. Una distanza ancora importante tra le parti, anche dopo la riunione svoltasi a Parigi questo pomeriggio, che lascia dunque aperte tutte le porte per il futuro dell'attaccante brasiliano. Col Real Madrid sempre sullo sfondo.