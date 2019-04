Barcellona, Valverde: "Con Dembelé non rischio, vietato ripetere Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha presentato così in conferenza stampa l'andata dei quarti di finale di Champions in programma domani a Old Trafford col Manchester United: "Ci giochiamo tanto e stiamo bene, vogliamo fare del nostro meglio in questo doppio confronto. Il Manchester United è forte sui calci da fermo e non solo, viene da una grande rimonta e col giusto spirito. Dovremo stare attenti a ogni loro qualità".

Su Dembelé: "Vedremo come si sente nell'allenamento e poi decideremo. Non correrò rischi, questa è solo l'andata".

Se è meglio segnare o non subire gol: "Dobbiamo combinare entrambe le cose, è l'ideale. Non puoi pensare solamente a segnare, ma neanche soltanto a difenderti".

Sulla rimonta del Manchester United col PSG: "Avevano tante assenze a Parigi, ma sono comunque riusciti a vincere 3-1. L'entusiasmo ti dà una spinta in più e il Manchester United sarà sempre una big".

Sul sorteggio: "Lo abbiamo considerato subito complicato, ma vogliamo vincere. L'eliminazione con la Roma deve essere uno stimolo".

Su Messi: "Ci aspettiamo molto da lui, Messi viene sempre fuori".

Sul ritorno al Camp Nou: "È difficile che questo tipo di partite venga deciso solamente all'andata. Dobbiamo evitare che si verifichi una situazione come quella vissuta contro la Roma. Abbiamo grande fiducia".