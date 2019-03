© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Niko Kovac a fine partita non si nasconde, ed accetta - pur con una punta d'amarezza - l'eliminazione subita dal suo Bayern Monaco, sconfitto 1-3 in casa dal Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di Champions dopo lo 0-0 in terra inglese. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore croato: "Devo congratularmi con Jurgen Klopp e con il suo Liverpool, sono stati chiaramente la squadra migliore in questa partita di ritorno. Abbiamo provato a giocare con i terzini più alti per aiutare lo sviluppo dell'azione tramite Lewandowski, ma il Liverpool era ben organizzato e ci ha reso tutto più difficile. L'assenza di Kimmich non può essere una scusante, avevo parlato con i giocatori che sarebbero scesi in campo questa sera e sapevano tutti cosa dovevano fare. Hanno dato tutto ma non è bastato".