Dani Olmo è l'alternativa a Leroy Sané per il Bayern Monaco, secondo quanto riportato dalla Bild. l'agente dell'attacante, Andy Bara, ha dichiarato in merito: "Il Bayern ha i migliori scout del mondo e se mostra interesse significa che è tutto chiaro. È un grande club e non c'è giocatore che non ci voglia giocare".