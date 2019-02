© foto di J.M.Colomo

Dopo il 3-2 rifilato all'Augsburg in rimonta, l'attaccante del Bayern Monaco Thomas Muller ha parlato della sfida contro il Liverpool in programma martedì in Champions League: "Sappiamo anche che siamo riusciti a rimontare per ben due volte e siamo riusciti a vincere. Ora dobbiamo portare questa energia positiva alla gara di martedì. Sarà una partita molto difficile", ha ammesso il tedesco.