Il direttore sportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, ha dato il benvenuto a Philippe Coutinho: "Philippe ha messo in chiaro sin da subito, durante la trattativa col Barcellona, che voleva assolutamente venire al Bayern. È un giocatore di classe mondiale che può essere impiegato in diverse posizioni del campo. Per cui il Bayern ha guadagnato in qualità. Coutinho ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi prefissati".

🗣 @Brazzo: "@Phil_Coutinho hat uns während der Verhandlungen in Barcelona sehr deutlich gemacht, dass er unbedingt zum #FCBayern wechseln möchte. Er ist ein Weltklassespieler mit sehr großen Fähigkeiten, der in der Offensive variabel einsetzbar ist." #ServusCoutinho #MiaSanMia pic.twitter.com/A1pAdM6ya6 — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2019