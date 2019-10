© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Bild, un rappresentante del Bayern Monaco ha incontrato nelle scorse settimane Leroy Sané, precisamente prima dell'incontro di Champions League fra Manchester City e Dinamo Zagabria. Il quotidiano tedesco riporta che Giovanni Branchini e l'agente del giocatore, David Gardner, stanno discutendo del trasferimento del giocatore in Baviera. Il passaggio di Sané al Bayern stava per essere perfezionato in estate, prima che il giocatore si infortunasse gravemente nel corso del Community Shield contro il Chelsea.