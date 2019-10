Belgio, Martinez: "Courtois unico, farà benissimo anche al Real Madrid"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez ha difeso a spada tratta Thibaut Courtois dopo le critiche ricevute per le sue prestazioni a Madrid: "Thibaut è unico, una parte importante di questa squadra, dentro e fuori dal campo. In nazionale abbiamo lavorato con lui per molto tempo e ho sempre avuto sentimenti positivi. È una questione di tempo che Thibaut realizzi anche statistiche incredibili al Real Madrid".