Benfica, Lage: "Contento per i quattro gol, vogliamo andare avanti"

© foto di Imago/Image Sport

Ha parlato così Bruno Lage, tecnico del Benfica, dopo la vittoria contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. "Abbiamo segnato quattro gol, la strategia ha funzionato come volevamo. È vero che con il 4-1 avremmo potuto avere più controllo, ma con un calcio piazzato i nostri avversari hanno segnato il secondo gol, che è uno dei loro punti di forza. Abbiamo altri 90 minuti per giocare bene e con la qualità di oggi per andare avanti".