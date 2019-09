© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Lage, tecnico del Benfica, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima sfida di Champions contro il Lipsia: "Tutti i punti sono importanti in queste competizioni ma noi dobbiamo scendere in campo per vincere. Affronteremo una partita difficile, ma anche noi siamo forti e pericolosi. Abbiamo punti di forza e punti deboli come tutte le squadre, come il Lipsia del resto. Non siamo i favoriti del gruppo come qualcuno vorrebbe far credere, è un girone competitivo con squadre forti e abituate a giocare in Europa come Zenit e Lione. Il nostro primo obiettivo in estate era quello di formare una squadra competitiva sia per il campionato che per fare meglio in Champions rispetto all'anno scorso".