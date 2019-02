Un debutto di fuoco per Shinji Kagawa nel calcio turco. Il trequartista giapponese, ex Borussia Dortmund e Manchester United, si è infatti aggregato al Besiktas in questa sessione di trasferimenti invernale, e oggi ha esordito ufficialmente con la squadra turca, lasciando immediatamente il segno nella rotonda vittoria dei suoi, i quali si sono imposti con un comodo 2-6 in casa dell'Antalyaspor. A firmare le ultime due reti proprio il giapponese, con però una particolarità niente male: entrato in campo all'82', al posto di una vecchia conoscenza del calcio italiano quale Ljajic, gli sono bastati appena diciannove secondi per gonfiare la rete, ed altri due minuti per firmare la sua doppietta. Quando si dice buona la prima.