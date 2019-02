Fonte: fcinternews.it

Dopo i fischi all'indirizzo di Yann Karamoh al momento del cambio nel match con il Guingamp, Eric Bedouet, allenatore del Bordeaux, ha difeso l'attaccante di proprietà dell'Inter: "Per quanto riguarda la sanzione che gli abbiamo comminato, posso assicurare che non è stata una scelta leggera né per noi né per lui - ha spiegato Bedouet in riferimento all'esclusione recente -. Ed è chiaro che poi resettare tutto e ripartire non è semplice. Yann magari dà l'impressione di essere un giocatore svogliato, a cui non interessa più di tanto la partita, ma non è affatto così. Non prende in giro nessuno. Yann è giovane, deve crescere e sta anche a noi aiutarlo in questo percorso".