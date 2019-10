© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il 3-1 conquistato a Tolosa, il tecnico del Bordeaux Paulo Sousa ha detto: "La serata perfetta non esiste. C’è stato un ottimo primo tempo. Ne abbiamo approfittato. Abbiamo guadagnato fiducia e tranquillità per gestire bene le prossime gare. Ci sono stati dei momenti in cui il nostro avversario poteva credere in un altro risultato ma la nostra difesa ci ha dato sicurezza. Tutto è una questione di intensità. In generale, dobbiamo ancora controllare meglio la partita. Per me, a volte, siamo rimasti troppo tranquilli. Il nostro quarto posto è importante per dare fiducia ai giocatori. Le vittorie consolidano la cultura della vittoria".