Negli scorsi giorni si era parlato di Loris Benito, terzino di proprietà dello Young Boys, come papabile nome per il Parma, e ancor prima anche per la Fiorentina, visto e considerato che il calciatore classe '92 si svincola a costo zero, con la naturale scadenza del contratto, dalla società elvetica. Ma secondo quanto riferiscono numerose testate francesi, il laterale di difesa avrebbe già trovato un accordo con il Bordeaux.