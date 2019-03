© foto di Imago/Image Sport

Eddie Howe, tecnico del Bournemouth, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Manchester City: "Non siamo ancora salvi. Le cose possono cambiare in modo repentino nel calcio. Sappiamo benissimo che le squadre davanti a noi sono a distanza ravvicinata, come del resto lo sono quelli sotto. Sappiamo di avere la qualità per battere chiunque e anche se contro il City sarà dura, ci proveremo con l'aiuto dello staff e di tutti i nostri tifosi. Guardiola? Ho molta ammirazione per lui, mi sento come se avessi imparato molto da lui e dal mondo in cui si comporta".