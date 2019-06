Brasile, Filipe Luis: "Neymar sarebbe felice di tornare al Barcellona"

© foto di Federico Gaetano

Filipe Luis, terzino dell'Atletico Madrid e del Brasile, dopo la vittoria in Copa America con il Perù s'è espresso sul futuro di Neymar fortemente accostato al Barcellona: "Mi piacerebbe se Neymar tornasse a giocare al Barça, lì lui è felice. Insieme in Catalogna? Ho promesso all'Atletico che non avrei negoziato con nessuno fino al termine della Copa America".