L’ex stella del calcio bulgaro Hristo Soichkov è tornato a parlare della piaga razzismo spiegando che per pochi individui non si può classificare un’intera Nazione: “Ci sono molti migranti che vengono in Bulgaria, gli abbiamo aperto i nostri confini e non sono mai accaduti episodi di razzismo. Del colore della pelle degli avversari non ci interessa, ma ora per 15-20 stupidi tutto il mondo afferma che siamo razzisti”.