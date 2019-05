Bundesliga, 90 minuti di fuoco: Bayern-Borussia, duello per il titolo

Domani andrà in scena l'ultimo turno di Bundesliga, con il Borussia Dortmund che sogna il sorpasso all'ultimo tuffo sul Bayern Monaco. I bavaresi guidano la testa della classifica con due punti di vantaggio sui gialloneri. La squadra di Kovac, in virtù di una differenza reti nettamente migliore rispetto al Borussia, ha due risultati su tre per portare a casa il Meisterschale. Il Borussia Dortmund per vincere il titolo deve portare a casa i tre punti e sperare in un ko del Bayern Monaco.

L'impegno tuttavia non sarà affatto facile, visto che il Bayern se la dovrà vedere con l'Eintracht Francoforte, al sesto posto ed in piena corsa per un posto in Champions League. Se l'impegno dei bavaresi è complicato, lo stesso si può dire per il Borussia Dortmund, che sarà ospite del Borussia Mönchengladbach, quarta forza della Bundesliga a caccia di punti per partecipare alla prossima edizione della massima competizione europea.

La lotta per l'Europa è decisamente aperta ed affascinate, sulla carta gli impegni più semplici sono per Bayer Leverkusen e Wolfsburg: le aspirine dovranno giocare sul campo dell'Hertha Berlino, club che ormai non ha più niente da chiedere al campionato. Discorso simile per il Wolfsburg, che se la dovrà vedere in casa con l'Augsburg. Anche Hoffenheim (impegnato sul campo del Mainz) e Werder Brema (che ospita il Lipsia, ormai certo del terzo posto) sognano un posto in Europa League: titolo e corsa per l'Europa, 90 minuti di fuoco in Bundesliga.

ULTIMA GIORNATA

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

Werder Brema-RB Lipsia

Fortuna Dusseldorf-Hannover

Friburgo-Norimberga

Hertha Berlino-Bayer Leverkusen

Mainz-Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund

Schalke 04-Stoccarda

Wolfsburg-Augsburg

CLASSIFICA: Bayern 75, BVB 73, Lipsia 66, M'Gladbach 55, Leverkusen 55, Francoforte 54, Wolfsburg 52, Hoffenheim 51, Werder Brema 50, Hertha 43, Dusseldorf 41, Mainz 40, Friburgo 33, Augsburg 32, Schalke 04 32, Stoccarda 27, Hannover 21, Norimberga 19.