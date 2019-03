BVB, Favre: "Sfida complicata ma abbiamo fatto meglio nel 2° tempo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund ha commentato così la vittoria per 3-2 arrivata nel finale in casa dell'Hertha Berlino: "Non puoi dominare una squadra per 90 minuti, la seconda parte è andata meglio, il primo tempo non è stato male, ma è stato difficile per noi".