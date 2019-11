© foto di Imago/Image Sport

Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund che ha ribaltato l'Inter nell'ultima sfida di Champions League al Signal Iduna Park, ha parlato a El Mundo: "La gara col Barcellona decisiva? Poter vincere in uno stadio come il Camp Nou dà sempre grandi motivazioni. Ci crediamo, abbiamo voglia di fare qualcosa di bello in questa competizione. I tanti gol segnati? Da piccolo, fino a 14 anni, ho giocato attaccante. Quando giochi davanti l'istinto ti rimane".