© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc ha parlato della situazione di Jadon Sancho finito al centro di numerose indiscrezioni di mercato: "Non ho l'impressione che stia per andare via, abbiamo regole interne in squadra. Jadon deve stare alle regole e fa parte della squadra. Con il Barcellona ha fatto bene ed un buon lavoro. Non ho avuto l'impressione che volesse partire a gennaio".