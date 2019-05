© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neil Lennon spera di poter proseguire il proprio lavoro da tecnico del Celtic dopo aver sostituito Brendan Rodgers, scelto dal Leicester per sostituire Puel nel corso della stagione. Il tecnico ad interim è vicino alla conquista dell'ennesimo campionato e per questo pensa di meritarsi di proseguire alla guida del club. Nel frattempo, i tabloid britannici, hanno smentito l'interesse degli scozzesi per José Mourinho, allenatore troppo caro per le casse della società di Glasgow.