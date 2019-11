© foto di Federico De Luca

Ci sono due vecchie conoscenze del calcio italiano come Marko Marin e Richmond Boakye a guidare l’attacco della Stella Rossa nella sfida di Belgrado contro il Bayern Monaco. A completare il reparto avanzato nel 4-2-3-1 di Milojevic ci sono poi Garcia e Vukanovic, con Canas e Petrovic mediani. Il Bayern risponde con l’implacabile Lewandowski come unica punta con Coman, Cutinho e uno fra Tolisso e Goretzka, favorito il primo, nel terzetto di trequartisti. In difesa Javi Martinez affianca Boateng al centro con Pavard e Davies esterni. Queste le formazioni ufficiali:

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Milunovic, Rodic; Canas, N. Petrovic; Vukanovic, Marin, Garcia; Boakye. Allenatore: Vladan Milojevic

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Javi Martinez, Boateng, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Tolisso, Coutinho, Coman; Lewandowski. Allenatore Hans Dieter Flick