Il dopo Maurizio Sarri sarebbe già iniziato in casa Chelsea. Secondo il Mail, infatti, il tecnico italiano sarebbe ben più che sulla graticola tanto che i bookmakers lo considerano il favorito per essere il prossimo a essere esonerato in Premier League. Per la successione, al momento, due nomi: Nuno Espirito Santo, tecnico del Wolverhampton, e Frank Lampard, alla guida del Derby County in Championship.