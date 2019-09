© foto di NewsPix/Image Sport

Assieme a Frank Lampard da casa del Chelsea ha preso la parola anche Kepa Arrizabalaga, portiere spagnolo dei Blues, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro il Valencia. "Come siamo cambiati rispetto allo scorso anno? Abbiamo un gioco più diretto ed energico perché puntiamo ad aggredire la porta avversaria più velocemente possibile. Obiettivo porta inviolata? È un traguardo che vogliamo raggiungere e che finora ci è sfuggito. Abbiamo segnato tanto, ma anche incassato. Dobbiamo cercare di mantenere inviolata la nostra porta perché questo renderebbe tutto più semplice. L'età media molto bassa? Siamo una squadra rivolta al futuro ma non dobbiamo trascurare il presente".