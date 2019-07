© foto di J.M.Colomo

Mateo Kovavic, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha ringraziato i tifosi e il Chelsea dopo la firma arrivata nei giorni scorsi. Il calciatore ex Inter, dopo un anno in prestito ai blues, è stato ceduto a titolo definitivo dal Real Madrid. Ecco le sue parole: "Sono orgoglioso e onorato di rimanere in questo fantastico club. Abbiamo giocato un'ottima stagione e abbiamo conquistato l'Europa League, sono sicuro che nella prossima potremo fare meglio. Voglio ringraziare tutti i tifosi per il loro supporto durante la mia prima stagione in Londra. Sono davvero contento di rimanere qui al Chelsea".