Brutta sconfitta rimediata dal Chelsea, battuto 1-0 in casa dal Bournemouth. Dopo la gara infatti il tecnico dei Blues, Frank Lampard si è lamentato molto della prestazione dei suoi: "Dobbiamo muovere la palla più velocemente e i giocatori in attacco devono saper far male nell'uno contro uno. Ci lavoreremo in allenamento. Non darei la colpa alla prestazione e ad un programma intenso, ma a noi che abbiamo fatto male. Sapevo che avremmo potuto avere dei momenti difficili ma questo è il momento di avere una reazione".