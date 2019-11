© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sabato amaro per il Chelsea, che assapora soltanto il profumo di far punti in casa del Manchester City che alla fine rimonta e vince 2-1. Al termine della gara, queste le parole del manager Frank Lampard:

"Oggi abbiamo perso ma abbiamo fatto una prestazione molto buona. Siamo stati coraggiosi e abbiamo avuto in alcuni casi il controllo del gioco. La gara era in bilico, loro hanno vinto per un gol deviato e per una giocata di qualità di Mahrez. Squadre come Liverpool e City ottengono risultati da molto tempo, hanno lavorato insieme e fatto le cose nel modo giusto. Sono convinto che stiamo colmando il gap che è importante".