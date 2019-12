© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, manager del Chelsea, ha analizzato la vittoria contro il Lille ai microfoni di BT Sport: "La sfida si è innervosita, dobbiamo migliorare la gestione. Sul 2-0 sapevo che non era finita, il loro gol ha complicato le cose". Il tecnico dei Blues non è soddisfatto della gestione nella parte finale: "Abbiamo dominato il primo tempo, nella ripresa non siamo riusciti a farlo. Oggi abbiamo capito quanto lavoro dobbiamo ancora fare, dobbiamo ancora migliorare".