Chelsea, Lampard detta le regole: multe salate per ritardi e mancanze

Ogni club che si rispetti ha un codice etico che i tesserati sono tenuti a rispettare. Non fa eccezione il Chelsea di Frank Lampard, che ha stabilito delle regole e delle sanzioni severe per chiunque si renda protagonista di comportamenti inappropriati. Una persona è riuscita a fotografare l'elenco delle ammende previste in casa dei Blues. Eccole, riportate dal Daily Mail:

- Ritardo nel giorno della partita/partenza della prima squadra: 2.900 euro

- Ritardo alla convocazione dell'allenamento: 2.900 euro (+ ulteriori 2900 per ogni 15')

- Ritardo all'inizio dell'allenamento: 23.000 euro

- Ritardo alle sedute di riscaldamento o in palestra: 1.160 euro

- Ritardo alle sedute di trattamenti per gli infortuni: 2.900 euro

- Ritardo alle riunioni di squadra: 583 euro per ogni minuto

- Squillo del telefono durante i pasti o le riunioni: 1.160 euro

- Presentarsi con abbigliamento inadeguato (viaggi e partite): 1.160 euro

- Rientro da una trasferta non in gruppo senza alcuna comunicazione nelle 48 ore precedenti: 5.900 euro

- Rifiuto di svolgere attività di comunicazione relative al club: 5.900 euro

- Mancata comunicazione di malattia o infortunio almeno un'ora e mezza prima dell'allenamento: 11.600 euro

- Ritardo a un appuntamento medico: 2.900 euro