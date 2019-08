© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa per introdurre il match contro il Norwich. Ecco le sue parole sugli infortunati: "Kante verrà valutato prima della gara contro il Norwich, spero che Rudiger riesca ad essere in forma e disponibile per la prossima settimana".

Spazio anche al mercato e alle possibili cessioni da qui alla fine del mercato. Nessuna parola su Zappacosta, ceduto alla Roma. Il manager dei Blues non si è sbilanciato molto su altri nomi: "Sono contento di questa squadra, dunque non mi aspetto altre cessioni entro la chiusura del mercato".