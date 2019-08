Chelsea, Lampard: "Non vedo l'ora di giocare la Champions League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franck Lampard, manager del Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare al meglio il match contro lo Sheffield United: "Kanté non è al meglio e non andrà nemmeno in nazionale. Anche Pedro non ci sarà, mentre Rudiger è stato inserito in lista. Sono contento che Mason Mount è stato chiamato in nazionale. Sono rimasto colpito dallo Sheffield e non vedo l'ora di incontrare Chris Wilder, hanno attirato la mia attenzione".

Spazio anche ai commenti sul sorteggio della fase a gironi di Champions League: "Dobbiamo rimanere concentrati per passare il turno. Non vedo l'ora di iniziare a giocare".