Chelsea, Lampard sul rinnovo di Hudson-Odoi: "Credo nel suo talento"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Chelsea-Liverpool Frank Lampard, tecnico dei Blues, ha parlato anche del rinnovo quinquennale di Callum Hudson-Odoi arrivato nei giorni scorsi: "Quando ho avuto la certezza che sarei diventato il tecnico del Chelsea - ha spiegato Lampard - ho subito voluto mettermi in contatto con Callum per fargli capire che nelle mie idee lui aveva un posto di rilievo. È un ragazzo che ha fatto il settore giovanile in questo club, lavorando duramente per riuscire ad entrare in prima squadra. L'ho sempre voluto in questo club perché credo nel suo talento"