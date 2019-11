Chelsea, Pedro ai margini: ci pensa il Fenerbahce

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Imprescindibile per Conte e Sarri, ai margini del progetto "giovane" di Frank Lampard. Così, per Pedro potrebbero aprirsi le porte di una cessione: l'esterno spagnolo del Chelsea, infatti, sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, che vorrebbe acquistare l'ex Barcellona a giugno, quando scadrà il contratto con i Blues. Come riporta Takvim, non è escluso che i turchi tentino l'assalto a gennaio.