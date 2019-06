© foto di Imago/Image Sport

Il Chelsea non venderà Kurt Zouma all'Everton. Il difensore francese, in prestito ai toffees nella scorsa stagione, non verrà ceduto a causa del blocco del mercato in entrata. I blues, infatti, non possono compiere operazioni in entrata, dunque al momento sono bloccate anche le cessioni, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto arretrato. A riportarlo l'edizione odierna del tabloid Star.