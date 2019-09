Come riportato dal sito della UEFA, alla vigilia della gara contro il Galatasaray, in casa Club Brugge ha parlato mister Philippe Clement: "Se vinciamo questa partita, ovviamente faremo un grande passo verso la fine sopra il Galatasaray. Se perdiamo domani? Avremo altre cinque belle partite in arrivo. Ci sono molti 'must-win', siamo la prima squadra belga a qualificarsi per la fase a gironi senza essere campioni. Certo, vogliamo di più".