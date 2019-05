Coppa di Croazia, il Rijeka batte la Dinamo Zagabria in finale per 3-1

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Rijeka ha battuto la Dinamo Zagabria in finale di Coppa di Croazia alzandola per la quinta volta nella sua storia. Gli Squali hanno battuto la detentrice del trofeo, nonché la vincitrice del campionato, per 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di Colak e Halilovic e a quella segnata nella ripresa da Kvrzic. La squadra della capitale aveva accorciato le distanze al 63' con Orsic, ma il gol si è rivelato inutile.