Ufficiale Monza, nuova avventura in prestito per Maric: l'attaccante passa al Rijeka

vedi letture

Mirko Maric è un nuovo giocatore del Rijeka. A rendere noto il passaggio in prestito dell'attaccante alla squadra croata è proprio il Monza con una nota sul proprio sito ufficiale, riportata di seguito:

"AC Monza comunica che Mirko Maric si trasferisce al Rijeka a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024. L’attaccante croato ha collezionato 33 presenze e 3 reti in biancorosso. In bocca al lupo a Mirko per la nuova avventura!".