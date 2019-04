© foto di Federico De Luca

Sarà il Basilea a sfidare il Thun in finale di Coppa di Svizzera. Decisivo il 3-1 in semifinale allo Zurigo: le reti sono di Okafor in apertura, al 5', dell'ex viola Kuzmanovic, in rete all'87' e di Ajeti al 92'. Al 94' gol della bandiera dello Zurigo con Odei. Nell'altra semifinale il Thun aveva battuto due giorni fa il Lucerna 1-0 con gol di Gelmi.