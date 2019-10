© foto di tuttoSALERNITANA.com

Secondo quanto riporta il portale bulgaro Novsport.com il CSKA Sofia starebbe guardando in Italia per sostituire Ljupko Petrovic. Il direttore sportivo del club Cristiano Giaretta avrebbe infatti contattato Serse Cosmi, ex tecnico – fra le altre – di Perugia, Trapani, Ascoli e Venezia, attualmente senza panchina. Qualora la trattativa dovesse andare in porto sarebbe la prima esperienza estera del tecnico perugino.