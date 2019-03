© foto di Newspix/Image Sport

"Il titolare sarà Wojchech Szczesny". Jerzy Brzeczek annuncia le gerarchie per la gara contro l'Austria e per i prossimi impegni della sua Polonia. Il numero uno della Juventus lo sarà anche in Nazionale, con il bolognese Lukasz Skorupski in panchina. "Purtroppo può giocare solo un portiere... E Szczesny lo sarà per tempo". Sulla Nazionale. "Lo scorso anno è stato deludente ma le gare in autunno hanno mostrato il nostro potenziale. Lewandowski? E' il miglior attaccante della storia della Polonia, il nostro capitano, la nostra stella. Su di lui c'è grande responsabilità ma ci sono tanti giocatori che possono aiutarlo. Zielinski? E' un giocatore universale, può giocare non solo in mezzo ma anche sull'ala. Possiamo giocare con il 4-2-3-1 o col 4-4-2 e lo schema sarà deciso dalla situazione in gara".