Da Kovacic a Theo Hernandez: tutte le prossime uscite del Real Madrid

© foto di J.M.Colomo

L'edizione online del Mundo Deportivo fa il punto sulle prossime uscite attese nel Real Madrid. Dall'attaccante Raul de Tomas, in prestito al Rayo nella passata stagione e destinato a trasferirsi nel Benfica per 20 milioni di euro, fino a Theo Hernandez, pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan, passando per Mateo Kovacic, non riscattato dal Chelsea e per il quale i Blancos vogliono almeno 50 milioni, fino a Borja Mayoral e Martin Odegaard, entrambi in procinto di accasarsi alla Real Sociedad.