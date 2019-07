Darren Bent dice basta. L'attaccante inglese si ritira dal calcio giocato

© foto di Dimitri Conti

Darren Bent ha detto ufficialmente basta e si ritira dal calcio giocato all'età di 35 anni compiuti a febbraio. L'attaccante inglese, che in carriera ha vestito maglie di club illustri in patria quali Tottenham, Sunderland ed Aston Villa, ha giocato nell'ultima stagione in League One, essendo stato girato in prestito al Burton Albion dal Derby County. Per lui anche 12 presenze e 4 gol all'attivo con la maglia della nazionale inglese.