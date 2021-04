Tutti pazzi per Foden. Bent: “Un mini David Silva”, Cascarino: “Sarà protagonista all’Europeo”

Non solo Guardiola, che non lo venderebbe per nessuna cifra al mondo, in Inghilterra sono ormai tutti pazzi per Phil Foden. Dopo l’ennesima ottima prestazione del classe 2000 nella serata di ieri infatti sono arrivati nuovi complimenti per il giocatore. Ai microfoni di talkSPORT hanno parlato infatti l’ex centravanti dell’Inghilterra Darren Bent e l’ex numero nove dell’Irlanda Tony Cascarino che lo hanno incoronato. “Foden è stato sensazionale, i suoi movimenti e i suoi tocchi di palla mi ricordano David Silva anche se probabilmente l’inglese è più pericoloso in zona gol, mentre lo spagnolo era superiore nel possesso della palla. Deve essere titolare anche nell’Inghilterra perché non abbiamo nessun altro così”.

“Non ho dubbi sul fatto che diventerà un titolare dell’Inghilterra, ma dico di più per me sarà addirittura uno dei protagonisti dell’Europeo. - gli fa eco Cascarino – Finora ha avuto una crescita lenta, ma prossima stagione farà passi da gigante in avanti perché ha un talento eccezionale. Se giochi da titolare nel Manchester City è normale che questo avvenga”.