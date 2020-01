Inter-Eriksen, l'ex spurs Bent: "Mi sembra quasi costretto ad andare"

© foto di Dimitri Conti

Interessante analisi sul momento di Christian Eriksen firmata Darren Bent, ex attaccante del Tottenham che ha rilasciato una intervista ai taccuini di Football Insider: "E' arrivato a un punto in cui non sono così sicuro voglia andare all'Inter ma - ha dichiarato - è quasi costretto a farlo. Questo perché ha già chiarito la sua volontà di lasciare il Tottenham e a questo punto deve farlo. In estate avrebbe avuto molte più opzioni, magari il Real Madrid e il Barcellona che sono le migliori squadre. Con tutto il rispetto per l'Inter, non credo fosse in cima alla sua lista. Però adesso se quella nerazzurra è l'unica opzione che ha deve coglierla...".