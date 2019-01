© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Memphis Depay vuole lasciare il Lione la prossima estate. A rivelarlo è lo stesso attaccante olandese, alla rivista Helden, senza usare mezzi termini: "La prossima estate voglio un trasferimento in un club di alto livello. Il Lione è un grande club ma non è tra i primi cinque. Io voglio giocare in un club come il Real Madrid, come il Barcellona, oppure come il Chelsea, il Manchester City, il PSG o il Bayern Monaco. Insomma, una squadra che che vuole giocare veramente a calcio".